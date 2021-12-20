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İtalyanlar Trabzonspor'u konuşuyor: 'Alay ediyorlar'

Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla lider Trabzonspor 42 puan ile en yakın takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor. Bordo-mavili takım aynı zamanda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile de arayı bir hayli açtı. Trabzonspor'un bu başarısı İtalyan basınının manşetlerini süslerken, "İstanbul'un zenginleriyle alay ediyorlar" ifadelerini kullanıldı.

İtalyanlar Trabzonspor'u konuşuyor: 'Alay ediyorlar'
Ekleme: 20.12.2021 - 11:43 Güncelleme: 20.12.2021 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
İtalyanlar Trabzonspor'u konuşuyor: 'Alay ediyorlar'
Süper Lig'de lider Trabzonspor, en yakın takipçileriyle makası açmaya devam ediyor. 17 hafta sonunda 42 puanla zirvede yer alan bordo-mavili ekip, en yakım takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor.

Ayrıca Trabzonspor; Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 17 ve Galatasaray'a da 18 puan fark atmış durumda. Ligde 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, 34 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

'İstanbul'un zenginleriyle alay ediyorlar'

Trabzonspor'un bu başarısı aynı zamanda İtalyan basınının da gündeminde yer aldı. ilfattoquotidiano.it sitesinde yer alan haberde Trabzonspor'un, ligin zirvesinde yer aldığı ve İstanbul kulüpleriyle alay ettiği ifade edildi. Türkiye'nin bütün illerinde taraftarı olduğu kaydedilen bordo-mavililer; Juventus, Inter ve Milan'a benzetildi.

İtalyan basınında yer alan haber

İtalyanlar Trabzonspor'u konuşuyor: 'Alay ediyorlar'
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