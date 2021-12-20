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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Derbide dikkat çeken görüntü...

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan 2-2'lik beraber sonrası Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Herkes 'Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?' sorusunu sormaya başladı. Başkan Ali Koç ile tecrübeli teknik adam arasında yaşanan samimi görüntüler sonrası deyim yerindeyse tablo netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Derbide dikkat çeken görüntü...
Ekleme: 20.12.2021 - 11:33 Güncelleme: 20.12.2021 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Derbide dikkat çeken görüntü...
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan 2-2'lik beraber sonrası Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Herkes 'Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?' sorusunu sormaya başladı. Başkan Ali Koç ile tecrübeli teknik adam arasında yaşanan samimi görüntüler sonrası deyim yerindeyse tablo netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde Fenerbahçe iki kez öne geçmesine rağmen Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.


Geçen hafta da Gaziantep'e mağlup olan Fenerbahçe bu maçta da puan kaybı yaşadı lider Trabzonspor ile puan farkı 14 oldu.

Fenerbahçe'de geldiği günden itibaren eleştirilerin hedefinde olan Vitor Pereira'nın geleceği netleşmeye başladı.

Portekizli hocanın oynattığı sistemin verimsiz olduğu ve kötü sonuçların bundan doğduğu eleştirileri hep gündemdeydi.

G.Saray derbisindeki galibiyet sonrası nefes alan Vitor Pereira, geçen hafta Gaziantep yenilgisi ve bu hafta da Beşiktaş beraberliği sonrası yine hedef tahtasına kondu. isim oldu.

VITOR PEREİRA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Fenerbahçe'de dünkü maçın ardından Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı-lacivertli yöneticiler karşılaşma sonrası toplantı yaparken, Portekizli teknik adamla yolları ayırmaya karar verdi.

Ancak ilk yarının bitmesine 2 maç varken takımı hocasız bırakmama fikri ağır bastı ve bu karar açıklanmadı.

KENAN KOÇAK VE ALİ KOÇ'TAM SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Kadıköy'de dün maç sırasında ise dikkat çeken bir görüntü vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yardımcısı Kenan Koçak tribündeydi.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da bu ikiliyle sohbet ederken, Koçak ile samimi görüntüleri gözden kaçmadı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI KENAN KOÇAK MI?

TFF ile 3 yıl sözleşme imzalayan Kenan Koçak'ın Fenerbahçe'den teklif aldığı iddia edilmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Derbide dikkat çeken görüntü...
40 yaşındaki çalıştırıcının ikinci yarıda Fenebahçe'nin başına geçeceği kulislerde konuşuluyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Derbide dikkat çeken görüntü...
VITOR PEREIRA İÇİN FLAMENGO İDDİASI

Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Vitor Pereira için Brezilya ekibi Flamengo'nun talip olduğu yazıldı.

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