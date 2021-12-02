Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Ankara Demirspor karşılaştı.Maça çok hızlı başlayan Giresunspor, henüz 3. dakikada Joseph Champness'ın attığı golle 1-0 öne geçti.ÇEKDAR ORHAN'DAN ALKIŞ ALAN HAREKET6. dakikada ise Giresunspor atağında Çekdar Orhan, Ankara Demirspor kalecisi Ömercan Avcı'nın sakatlandığını görünce topu boş kale göndermek yerine taca attı.Çekdar'ın bu davranışı hem tribündeki taraftarlardan hem de sahadaki futbolculardan alkış aldı.Dakikalar 14'ü gösterdiğinde ise penaltıdan ağları havalandıran Umut Nayir, skoru 2-0'a getirdi.ÖNURCAN, TAKIM ARKADAŞI EROL'U TAŞIDI22'de ise maçta ilginç bir pozisyon daha yaşandı. Giresunspor'da Erol Can sahada sakatlık yaşadı.Giresun kalecisi Onurcan Piri, takım arkadaşını kucaklayarak saha kenarına taşımak istedi.Erol, daha sonra Onurcan'a iyi olduğunu söyleyerek oyun dışına kendisi çıktı.