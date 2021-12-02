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Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Giresunspor-Ankara Demirspor maçında yaşanan ilginç pozisyonlar karşılaşmanın önüne geçti.

Ekleme: 2.12.2021 - 16:38 Güncelleme: 2.12.2021 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Giresunspor-Ankara Demirspor maçına damga vuran anlar! Topu dışarı attı, arkadaşını kucağında taşıdıZiraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Ankara Demirspor karşılaştı.

Maça çok hızlı başlayan Giresunspor, henüz 3. dakikada Joseph Champness'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

ÇEKDAR ORHAN'DAN ALKIŞ ALAN HAREKET

6. dakikada ise Giresunspor atağında Çekdar Orhan, Ankara Demirspor kalecisi Ömercan Avcı'nın sakatlandığını görünce topu boş kale göndermek yerine taca attı.

Çekdar'ın bu davranışı hem tribündeki taraftarlardan hem de sahadaki futbolculardan alkış aldı.

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde ise penaltıdan ağları havalandıran Umut Nayir, skoru 2-0'a getirdi.

ÖNURCAN, TAKIM ARKADAŞI EROL'U TAŞIDI

22'de ise maçta ilginç bir pozisyon daha yaşandı. Giresunspor'da Erol Can sahada sakatlık yaşadı.

Giresun kalecisi Onurcan Piri, takım arkadaşını kucaklayarak saha kenarına taşımak istedi.

Erol, daha sonra Onurcan'a iyi olduğunu söyleyerek oyun dışına kendisi çıktı.


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