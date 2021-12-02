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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi. 23 yaşındaki oyuncu Eylül 2020'de Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in adı son dönemde Lyon ve Marsilya kulüpleri ile anılıyordu.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Ekleme: 2.12.2021 - 16:48 Güncelleme: 2.12.2021 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu.

Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz.'

FRANSIZLAR KEREM'E HAYRAN KALDI

23 yaşındaki oyuncu Eylül 2020'de Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in adı son dönemde Lyon ve Marsilya kulüpleri ile anılıyordu.

GALATASARAY'DA 6, A MİLLİ TAKIM'DA 3 GOLÜ VAR

Galatasaray'da 2021-2022 sezonunda şu ana kadar 24 resmi maça çıkan genç oyuncu, 6 gol ve 5 asistle oynadı. A Milli Futbol Takımı'nda ise 8 maça çıkan Kerem, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetmeyi başardı.

2016'DAN BU YANA İLK KEZ...

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de Aralık 2016'dan (Yasin Öztekin vs Gaziantepspor) bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu.


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