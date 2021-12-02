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Galatasaray'dan resmi açıklama!

Galatasaray Kulübü, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ekleme: 2.12.2021 - 22:32 Güncelleme: 2.12.2021 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'dan resmi açıklama!
Galatasaray Kulübü, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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