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Fenerbahçe'de Pereira kararı: Ya 5 maçı kazan ya da gidersin

Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, Vitor Pereira ile yolların ayrılması muhtemel. Yönetim kurulunun, en iyi ihtimalle 5 maçta 15 puan kazanma şartı koyacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Pereira kararı: Ya 5 maçı kazan ya da gidersin
Ekleme: 2.12.2021 - 12:26 Güncelleme: 2.12.2021 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de Pereira kararı: Ya 5 maçı kazan ya da gidersin
Başkan Ali Koç, yaklaşık 2 hafta önce Milli arada yaptığı açıklamada, “Pereira, Galatasaray derbisini kazansa da kazanamasa da kalacak.” demişti.

Derbi kazanıldı ancak hemen ardından Avrupa Ligi'ne veda edildi ve Göztepe beraberliği geldi. Takımın kötü performansı, liderle farkın 12 puana çıkması, Portekizli'nin kadro tercihleri, her hafta bir oyuncuyla sorun yaşaması ve maç sonu demeçleri, birçok yöneticinin sabrını taşırdı.

'YA 5 MAÇI KAZAN YA DA GİDERSİN'
Son yönetim toplantısında büyük çoğunluk, bir an önce gönderilmesi yönünde görüş bildirdi. Henüz Pereira'nın geleceğiyle ilgili karar verilmedi. Ancak en iyi ihtimalle, 53 yaşındaki çalıştırıcının ilk yarıda kalan 5 maçı da kazanması gerekecek. İlk kayıpta, yolların ayrılması muhtemel.



ADAYLARIN BAŞINDA FARIOLI VAR
Karagümrük'ün genç çalıştırıcısı, Fenerbahçe'nin yurt içinden ilk tercihi konumunda. Francesco Farioli, başarıya aç olması, Karagümrük'e oynattığı güzel futbol ve elindeki kadroya oranla aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıktı.

Ancak yönetim içerisinde, İtalyan teknik adamla ilgili iki farklı görüş var. Destekleyen grup, “Genç yaşında kendisini kanıtladı. Futbolun gelişimini yakından takip eden, modern bir teknik adam.” görüşünde.

Karşıt olanlar ise, “İlk tecrübesini Karagümrük'te yaşadı. Fenerbahçe'yi yönetmek çok başka bir durum. Bu baskıyı kaldıramaz. Üstelik Pro Lisans'ı da yok.” diyerek Farioli'yi istemiyor.



DİĞER ADAY BILIC
Fenerbahçe'nin, Hırvat teknik adam Slaven Bilic'le yaz döneminde her konuda anlaşmaya vardığı hatta onun tavsiyelerine göre bazı adımlar bile attığı iddia edilmişti. Ancak Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, ayrılmasına izin vermedi.

Başarılı teknik adam, 1 Ocak itibarıyla boşa çıkacak. Bazı yöneticiler, 53 yaşındaki çalıştırıcı için bu kez imkanların sonuna kadar kullanılması gerektiği yönünde görüş bildirdi, “Ne yapıp, edip Bilic'i getirelim.” yorumu yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin listesinde Daum ve İsmail Kartal'ın da bulunduğu ifade edildi.


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