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Fatih Terim'in cezası onandı!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

Fatih Terim'in cezası onandı!
Ekleme: 2.12.2021 - 19:52 Güncelleme: 2.12.2021 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
Fatih Terim'in cezası onandı!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

Öte yandan Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararının da onandığını açıkladı. Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.
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