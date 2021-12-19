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VakıfBank 4. kez dünya şampiyonu oldu!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank, Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4'üncü kez dünya şampiyonu oldu.

VakıfBank 4. kez dünya şampiyonu oldu!
Ekleme: 19.12.2021 - 20:41 Güncelleme: 19.12.2021 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
VakıfBank 4. kez dünya şampiyonu oldu!
Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü. VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.

Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN VAKIFBANK'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin ev sahipliğinde dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden, üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı ve aynı turnuvada bronz madalyanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Her iki temsilcimizin de sahada ortaya koydukları mücadele bizlere büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Türkiye olarak böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan da son derece mutluyuz. Bu anlamlı başarıda emeği geçen sporcuları, teknik kadroları ve yöneticileri tebrik ediyorum."
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