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Pinheiro'dan Beşiktaş'a büyük çalım!

Bruno Pinheiro, yapılan prensip anlaşmasına rağmen Beşiktaş’a gelmeyeceğini açıkladı. Portekiz basınına İstanbul'a gitmeyeceğini ve takımda kalacağını söyleyen 45 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı. Tüm planlarını Pinheiro üzerine yapan yönetim yine Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş'e yöneldi

Pinheiro'dan Beşiktaş'a büyük çalım!
Ekleme: 19.12.2021 - 14:01 Güncelleme: 19.12.2021 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Pinheiro'dan Beşiktaş'a büyük çalım!
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası birçok teknik direktörle görüşen Beşiktaş, sonunda Bruno Pinheiro isminde karar kılmış, yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. Tecrübeli hocanın Fenerbahçe derbisini tribünden izleyip, sonrasında sözleşme imzalaması beklenirken siyah-beyazlılar, Portekiz'den gelen şok haberle sarsıldı.

'ONAYLAMIYORUM'

Çalıştırdığı Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından gece yarısı açıklama yapan Pinheiro, 'Fazla konuşmak istemiyorum. Kulüp konu ile ilgili açıklama yapacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım' diyerek kötü haberi verdi. 45 yaşındaki teknik adam, 'Beşiktaş İkinci Başkanı'nın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz?' sorusuna ise 'Onaylamıyorum' yanıtını verdi. Estoril'in 350 bin Euro tazminat maddesinde indirime gitmediği ve Pinheiro'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı öğrenildi. Bu gelişme Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı.

YENİ HOCA İKİNCİ YARIYA
Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörünü sezonun ikinci yarısı öncesi belirleyecek. Pinheiro defterini de kapatan siyah beyazlılar, devre arasına kadar Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor maçlarına Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, kalan kısa süre nedeniyle yeni teknik adamını ilk yarının sonunda belirlemeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında birinci sırada Şenol Güneş var. Diğer isimler Rıza Çalımbay ve Okan Buruk.

Pinheiro'dan Beşiktaş'a büyük çalım!
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