Kadıköy'de nefes kesen düello! 4 gollü derbide kazanan yok!

Dev maçta iki kez öne geçen sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Sergen Yalçın sonrası yoluna Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş, siyah-beyazlı takımın başında 2. maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Derbi maçına Mesut Özil'in 14. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde başlayan Fenerbahçe, bu üstünlüğünü 10 dakika koruyabildi.Beşiktaş'ın golünü ise 24. dakikada eski Fenerbahçeli Josef de Souza kaydetti. Siyah-beyazlı takımın gol sevinci ise 6 dakika sürdü.Nefes kesen maçta 30. dakikada bir kez daha öne geçen Fenerbahçe, Berisha'nın golüyle karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.İkinci yarıya kontrollü başlayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın yoğun baskısıyla karşılaştı. Maçın skorunu belirleyen gol ise yine Josef de Souza'dan geldi.Eski takımını bir kez daha üzen Josef de Souza, skoru 2-2'ye taşıdı ve maçın sonucunu belirledi.Maçın ikinci yarısında birçok kez futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, ilk yarıda yaşanan penaltı pozisyonu da çokça tartışıldı.2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, 28 puanla 5. sırada haftayı tamamladı. Beşiktaş ise 25 puanla 9. sırada 17. haftayı kapattı.14' Mesut Özil (P)24' Josef De Souza30' Mergim Berisha59' Josef de Souza3' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın frikiği direğe çarpıp dışarı çıktı.9' Beşiktaş atağında Ghezzal'ın ortasında Larin'in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.12' Beşiktaş ceza sahasında Rossi ve Larin'in çıktığı kafa topunda top Larin'in eline çarptı ve hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Penaltı kararına Beşiktaşlı futbolcular yoğun itirazda bulundu.GOL! 14' Mesut Özil, Fenerbahçe'yi penaltı golüyle 1-0 öne geçirdi.20' Mesut Özil'in kullandığı frikik, az farkla yandan auta çıktı.23' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Necip Uysal'ın yerine Serdar Saatçı oyuna girdi.GOL! 24' Beşiktaş, derbide eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın golüyle beraberliği yakaladı.28' Fenerbahçe gole yaklaştı. Berisha'nın şutu az farkla üstten auta çıktı.GOL! 30' Dev derbide goller üst üste geliyor. Fenerbahçe, Berisha'nın golüyle derbide bir kez daha üstünlüğü yakaladı.45' Batshuayi'nin sert şutunu, Berke çıkardı.49' Kornerden gelen ortada, Vida'nın kafa vuruşu az farkla üsten auta çıktı.58' Ghezzal'ın frikiği, az farkla üstten auta çıktı.GOL! 59' Rıdvan Yılmaz'ın adrese teslim ortasında iyi yükselen Josef de Souza, derbide bir kez daha beraberliği getirdi.65' Fenerbahçe'de Rossi ve Zajc'ın yerine İrfan Can ve Mert Hakan oyuna girdi.71' Fenerbahçe'de Berisha'nın yerine Serdar Dursun oyuna girdi.89' Pjanic'in uzaktan şutu yandan auta çıktı.90+5' Batshuayi'nin şutu direkten döndü.