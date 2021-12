Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası Fatih Terim'den Zorbay Küçük için şok sözler! TFF ve MHK'ye seslendi

Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş, 1-1 biten Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'ün futbolcularına 'Lan' ve 'Yalancı' dediğini, itiraz eden Arda Turan'a ise 'Ne yapacaksın? Ayakkabı mı fırlatacaksın bana!' cevabını verdiğini söylemişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hakem Zorbay Küçük'le ilgili çok sert açıklamalarda bulundu, TFF ile MHK'yi göreve çağırdı. İşte son dakika haberinin detayları...Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramayan Sarı-Kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını bir hayli zora soktu.Ancak karşılaşma sonrası maçtan çok Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş'in hakem Zorbay Küçük ile iddiaları konuşuldu. Necati Ateş, 'Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Galatasaray futbolcusu itiraz eder, bir şey söylerse kart gösterirsin. Bir hakem adı Zorbay Küçük. Kendisi benim oyuncuma 'Go lan' demiş. Oyuncum bunu bana söylediğinde, biz 4-5 oyuncumuza teyit ettiriyoruz. Hepsi 'Evet duyduk' diyor.Ben bunu hakeme söylediğimde 'Senin oyuncu yalancı' diyorsun. Hangi hakla bunu söyleyebiliyorsun? Değil Galatasaray futbolcusuna, Türk futbolunda hiçbir futbolcuya hakem bunu söyleyemez. 'Sarı kartı ne zaman verecektin hakeme bu kadar geç kaldın diyoruz?' Onu da 'Bir sonraki maç veririz' diyerek alay ediyor. Kavgaya gelmiş bizimle belli, bu aşikar gözüküyor.Arda maç sonrası itiraz ediyor ve 'Kaleciye sarı kart vermek için neden bu kadar bekledin hocam?' diyor. Söylediği kelime şu; 'Ne yapacaksın? Ayakkabı mı fırlatacaksın bana!' Böyle bir hakem bu kelimeyi nasıl kullanabilir? Arda Turan'ın Galatasaray'a, Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin bu kelimeyi kullanırsan. Buna sahip değilsin. Biz TFF düzeyinde şikayette bulunacağız kendisiyle ilgili' ifadelerini kullandı.Fenerbahçe derbisinin ardından 5 maç ceza alan ve Başakşehir karşılaşmasında tribünden maçı takip eden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ise yaşanan olaylar ve Zorbay Küçük'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim, TFF ve MHK'yi göreve çağırdı. İşte Fatih Terim'in açıklamaları...FATİH TERİM'DEN ZORBAY KÜÇÜK AÇIKLAMASIFutbolun en önemli aktörlerini atmakla kalmayan, Yukarıdaydım. Aşağa indiğim zaman belli ki koridorda bir şeyler olmuş. Malesef dün yine maçın önüne geçen bir hakem performansı oldu. Biliyorum ki cevaplarımı merakla bekleyenler ve ceza almam için fırsat kollayanlar var. Size şunu söyleyebilirim; bu fırsatı size vermeyeceğim. Dikkatli olmaya çalışıyorum o yüzden. Sezon boyunca aynı pozisyonlara verilen başka kararlara daha sonra geliriz. Başakşehir maçını yöneten hakemin nasıl bir psikoloji ile maça geldiği konusunda bir fikrim yok.'SENİN OYUNCUN YALANCI DİYOR'Ancak başlangıç noktasından itibaren yaşananları Galatasaraylılarla paylaşmak istiyorum. Maçın ilk yarısında yediğimiz golün ardından oyuncularımızın maçın hakemine sınırlar içinde itirazını görüyoruz. Hakemin o esnadaki vücut diline iyi bakmalarını rica ediyorum. Bir nefret, bir kin gütme anı gibi var. Go lan sözü var. Bunu birçok oyuncumuz duyuyor. Kerem 'Hocam bize neden böyle konuşuyorsun?' diyor ve sarı kart görüyor. Daha sonra bir başka pozisyonda Kerem bir kez daha bunu sorduğunda hakem tarafından azarlanıyor. Enteresan olan hakem kendinde bu hakkı görebiliyor. Devre arasında Kerem bunu hocalarına anlatıyor.İkinci yarıya çıkarken Necati hoca bunu hakeme soruyor. Daha sonra 'Ben öyle bir şey söylemedim' cevabını alıyor. Necati hoca diyor ki 'Benim için oyuncumun beyanı esastır' diyor. Daha sonra Zorbay Küçük 'Senin oyuncun yalan söylüyor' diyor. Ben bir TFF üyesine bunu söylesem cezası ne olur? TFF hakemi disipline sevk edecek mi bunun da peşinde olacağız. Biz bu hakemden adli makamlar ve TFF nezdinde şikayetçiyiz. Bu yaklaşımı ve hareketleri hakemin yanına bırakmayacağız. İşi adli boyuta götüreceğimiz için, olaya çok vakıfım.ZORBAY KÜÇÜK OYUNCULARIMA 'BEN SİZİN NE YAPTIĞINIZI ÇOK İYİ BİLİYORUM' DİYORBu 'Yalancı' meselesinden sonra reaksiyonlar olunca ikinci yarıya çıkmadan hemen önce bizim oyuncularımıza ve çalışanlarımıza dönerek, burada Arda Turan da var. 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' diyor. Kulüp kaptanımız Arda Turan'la göğüs göğüse gelerek tahrik ediyor. Şimdi herkese soruyorum. 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' diyen, yüzünde alaycı bir gülüşle koridorda bulunan bu kişiden ikinci 45 dakikada nasıl bir yönetim beklersiniz? Bu düşünceyle doğru kararlar verip doğru hakemlik yapmasına imkan var mı? Biz 'Tüm Galatasaraylılar sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor diyor mu?'Kazandık, kaybettik çok pozisyon var. Oraya girmeyeceğim ama 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' sözüne en üstte yer veriyorum. Koridora indiğimde çok kalabalık vardı, herkesi çektim odama ve herkesi sorguladım. Maçın ardından sessizlikle herkes odasına gidiyor. Ne tünelde bir ses, bir sataşma var. Tahrik edecek bir söz yok, tam bir sessizlik var. Tam bizim soyunma odamızın önünde idari kadrodan hakemin ilk olarak uyardığı rakip takım kalecisini 'Hocam 99'da vereceğinize bari yarın verseydiniz' sözüne karşılık 'Bir dahaki maça da onu da yaparız' cevabını veriyor.'BAK ZORBAY KARDEŞ! GENÇ BİR HAKEMSİN'Daha sonra Arda bu sarı kart konusunu soruyor. 'Ne oldu, bana da mı krampon fırlatacaksın?' diyor. Açıkçası çok düşünmüştür bu krampon meselesini. Bak Zorbay kardeş. Çok genç bir hakemsin. Bırak Arda'yı, bırak Galatasaray oyuncusunu, hiçbir oyuncuya böyle davranamazsın. Arda Turan, ülkesine futbol dünyasının en üst seviyesinde hizmet vermiştir. Senin hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağı işler yaptı Arda.Temsilciler hemen maçtan sonra sana geldi. Sen bu sözü herhangi bir tahrik, sataşma üstünde söylediğinde, sen 'Hayır, hiçbir şey olmadı' diye cevapladın. Eğer sen bunu böyle cevaplarsan, seni bir Galatasaraylı olarak uyarıyorum. Diyaloglara müsabakadaki tüm temsilciler şahit. Beraber yürüyorlar. Biz her şeyi birebir yazacağız dedi temsilciler. Ben biraz değişik de sordum. 'Nasıl bizimkini kalem kalem, virgül nokta, her şeyi kayda alıp rapor ediyorsanız bunları da rapor edeceksiniz' dedim.'O YALANCI ÇOCUK'O yalancı çocuk (Kerem), kendisine yerden yere atsa, feryat figan yerde bağırsa mı rakibe kırmızı kart çıkacak. O yalancı çocuk, dürüstçe, etkinin-tepkinin verdiği acı kadar reaksiyon gösterdi. Bu, rakibin yaptığı hareketi değiştirmez. Genel fotoğrafları çekelim. Halil Umut, ben 3. dakikada Başakşehir'den bir oyuncu atarsam, sonum son iki sezonda TFF'nin, normal şartlarda en fazla maç alan, en fazla görev alan hakemlerimizden biri olan Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen gibi mi olur diyor...Yaşar Kemal, Halil Umut, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan gibi her maçımızda aleyhimizde karar verenlerin hepsi ertesi hafta maç alıyorlar. Bu arada, bir futbol paydaşı ve Galatasaray teknik direktörü olarak soruyorum... Mete Kalkavan'ın çağırması lazım. Topla alakası hiç yok rakibin. Hatta biz bunu, biz bu fotoğrafı şöyle koymayı düşünüyoruz, bilin bakalım top nerede yarışması var ya, o yarışmaya girecek fotoğraf. Yüzde yüz kırmızı.'BU SAÇMALIĞI UEFA YAPMAZ'Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi en az 15-20 gün önceden belli olması gerekir. UEFA, Şampiyonlar Ligi hakemlerini maçtan 1 gün önce atamayacağına göre MHK, Galatasaray-Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i nasıl verir? Bu saçmalığı UEFA yapmaz.