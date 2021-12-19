Fenerbahçe taraftarından istifa çağrısı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oyunanan derbi 2-2 bitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, mnaçın son bölümünde ve karşılaşmanın bitiminde, yönetime tepki gösterdi.Fenerbahçeli tarafttarlar öncelikle 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Daha sonra ise başkan Ali Koç da tepkilere maruz kaldı.Sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın ardından göreve gelen Ali Koç için istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, 'Ali Koç istifa.' diyerek, sarı-lacivertli kulübün başkanına tepki gösterdi.Kadıköy'de Ali Koç'a ve yönetime yönelik tezahüratlar, maçın ardından da uzun süre sürdü.