Fenerbahçe’de Mesut Özil’den şaşırtan istatistik! Beşiktaş derbisinde golünü attı ve…

Süper Lig'in 17. haftasında tüm futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, milyonları ekran başına kilitledi. Gollerin üst üste geldiği derbi mücadelesi, 2-2'lik eşitlikle devam ediyor.İlk 60 dakika içerisinde nefes kesen bir mücadeleye sahne olan derbide, Fenerbahçe'nin gollerini Mesut Özil ve Berisha kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü eski Fenerbahçeli Josef de Souza attı.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, maçın başlamasına yaklaşık 1 saat kala tribünleri doldurdu.Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.Ülker Stadı'nda konuk takıma ayrılan tribün dışında tribünlerin tamamı doldu.Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, bu sezonki performansıyla taraftarını memnun ediyor.Sezon başında Vitor Pereira ile yaşadığı problemlerle gündeme gelen Mesut Özil, Galatasaray derbisinde golünü attıktan sonra Beşiktaş'ı da boş geçmedi.Dev derbide takımını öne geçiren golü penaltıda kaydeden Özil, bu sezon dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla, Beşiktaş derbisindeki golüne kadar 7 isabetli şut çeken Mesut, 6 gol attı.7 isabetli şutta bulduğu 6 golle Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de en golcü oyuncusu olan dünya yıldızı, taraftarın beğenisini kazandı.Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında kadroda yer buldu.Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen ve Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci, maça yedekler arasında başladı.İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide yedek kulübesinde yer aldı.