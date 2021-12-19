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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala 11'ler netleşiyor! Sürpriz karar...

Süper Lig'in 17. haftası ezeli bir derbiye sahne olacak. Lider Trabzonspor'dan açık ara geride olan iki İstanbul temsilcisi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kaybeden takımın şampiyonluk yarışında büyük yara alacağı müsabaka öncesinde teknik adamlar ilk 11'lerini belirledi. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Vitor Pereira, kadroda sürpriz bir tercihe imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala 11'ler netleşiyor! Sürpriz karar...
Ekleme: 19.12.2021 - 12:22 Güncelleme: 19.12.2021 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala 11'ler netleşiyor! Sürpriz karar...
Süper Lig'de bu sezon aradığını bulamayan iki ezeli rakibin mücadelesinde nefesler tutulacak. Kadıköy'deki dev randevu, zirvenin çok uzağına düşseler de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş için büyük önem taşıyor... Çünkü alınacak olası bir yenilgi beraberinde kaosu da getirecek...

Sarı-lacivertlilerde, derbi sezon başından bu yana eleştirilen teknik direktör Pereira için son bir şans niteliğinde. Beşiktaş ise bu kritik maça yine geçici hocası Önder Karaveli yönetiminde çıkacak.

Kayserispor galibiyetiyle kâbus seriye son veren ancak teknik adam sorunu çözemediği için sıkıntılı bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda ise olası bir yenilgi yaşanan krizi daha da büyütecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala 11'ler netleşiyor! Sürpriz karar...

İLK 11'LER NASIL OLACAK?

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Kaleyi Berke korurken teknik direktör Vitor Pereira'nın Ferdi'nin yokluğunda sağ bekte Osayi Samuel'e şans vermesi bekleniyor.

Geçen hafta 3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında yaptığı hatalar nedeniyle tepki çeken Luiz Gustavo'nun da yedek kulübesine çekileceği ve yerine Jose Sosa'nın görev yapacağı gelen bilgiler arasında. Cezası sona eren İrfan Can Kahveci'nin yeniden ilk 11'de yer alacağı belirtildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala 11'ler netleşiyor! Sürpriz karar...

VALENCIA VE MERT YEDEK GÜÇ
Gribal enfeksiyon geçiren Tisserand, derbi öncesi yapılan son idmanda da yer almadı. Tecrübeli oyuncu derbide forma giyemeyecek.

Bu arada tedavileri tamamlanan Enner Valencia ve Mert Hakan'ın maç eksikleri nedeniyle yedek soyunacağı ve maçın gidişatına göre oyuna dahil edileceği öğrenildi.

FLAMENGO'NUN GÖZÜ DERBİNİN SONUCUNDA
Takımın başına Vitor Pereira'yı getirmek isteyen Flamengo kulübü, Portekizli hocanın 500 bin Euro'luk çıkış bedelini ödemeye yanaşmıyor. Bu nedenle Brezilya ekibinin gözü-kulağı derbide olacak.

Flamengo, bu transferi gerçekleştirebilmek için maçtan çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulübün Pereira hakkında vereceği kararı bekliyor. Sezonun seyirci rekoru kırılacak

OĞUZHAN İLK 11'DE

4-2 kazanılan Kayserispor maçında Serdar Saatçı'yı sahaya sürerek takdir toplayan Önder Karaveli, Fenerbahçe derbisinde yine genç stopere görev verecek. Karaveli'nin, Oğuzhan Özyakup'a da ilk 11'de forma vereceği öğrenildi.

UMUT'A ÖZEL MASKE

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Josef ve Welinton'un cezası bitti. Sakatlıkları devam eden Mert Günok ile N'Koudou yok. Önceki gün yapılan idmanda burun kemiği kırılan Umut Meraş'ın özel maske ile kadroda yer alması gündemde.

LARİN'E KART UYARISI

Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Cyle Larin, derbide kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 18. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek. Bu nedenle Beşiktaş teknik heyetinden Kanadalı yıldıza, dikkatli olması konusunda uyarı geldi.

İLK 11'LER!

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Sosa, Crespo, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha.

Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala 11'ler netleşiyor! Sürpriz karar...
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

DERBİYE DOĞRU RAKAMLAR

Beşiktaş, ligde üst üste 12 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Fenerbahçee ise 11 maçlık gol yeme serisine 4-0'lık Rize galibiyetiyle son vermişti.

Siyah-beyazlılar son 7 sezonda F.Bahçe ve G.Saray ile 25 derbi oynarken, 12 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Kartal, bu maçların sadece 6'sını kaybetti.

İki takım, bugüne dek sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 58 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda F.Bahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı.

Oynadıkları son 24 maçta hakemler, 17 kırmızı ve 147 sarı kart gösterdi. Kanarya'ya 6 kırmızı ve 74 sarı, Kartal'a ise 11 kırmızı ve 73 sarı çıktı.

Ezeli rekabette 354. randevu. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 94 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala 11'ler netleşiyor! Sürpriz karar...

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