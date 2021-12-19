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Diagne'den Galatasaray'a şok haber! Kırık tespit edildi

Son dönemde Muslera ve Luyinadama'nın sakatlıklarıyla sarsılan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılı ekibin dün akşam Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanan Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıklandı.

Diagne'den Galatasaray'a şok haber! Kırık tespit edildi
Ekleme: 19.12.2021 - 14:43 Güncelleme: 19.12.2021 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Diagne'den Galatasaray'a şok haber! Kırık tespit edildi
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Diagne sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Deneyimli golcünün son durumu belli oldu. Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

'Başakşehir ile dün oynanan maçta, içinde bulunduğu bir pozisyonun ardından sol kalça ekleminden sakatlık geçiren oyuncumuz Mbaye Diagne'nin bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmiştir.

Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan oyuncumuzun kırık tedavisine başlanmıştır.'

MUSLERA VE LUYİNDAMA DA SAKATLANDI!

Ligde Trabzonspor'dan 18 puan fark yiyen Galatasaray'da sakatlık sıkıntısı da devam ediyor. Geçen hafta oynanan Sivasspor mücadelesinde Muslera ile Luyindama çarpışmıştı.

Deneyimli kaleci Muslera'nın bu çarpışmada aldığı darbeden dolayı 8 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

Luyindama da bir süre takımının formasını giyemeyecek. Böylece Muslera ve Luyindama'nın ardından Diagne de sakatlar kervanına katıldı.

Diagne'den Galatasaray'a şok haber! Kırık tespit edildi

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