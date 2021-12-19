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Dev derbide Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş! Kritik maçta 11'ler belli oldu...

Süper Lig'in 17. haftasında dev derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Geçen hafta Kayserispor'u mağlup eden Siyah-beyazlılar ise çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ta ise Mert Günok, N'Koudou ve Teixeira kadroda bulunmuyorç Derbi mücadelesi öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Dev derbide Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş! Kritik maçta 11'ler belli oldu...
Ekleme: 19.12.2021 - 17:58 Güncelleme: 19.12.2021 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Dev derbide Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş! Kritik maçta 11'ler belli oldu...
Süper Lig'in 17. haftasında dev derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor. Geçen hafta Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş ise çıkışını sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada giriyor. Ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan Beşiktaş 7. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın frikiği direğe çarpıp dışarı çıktı.

9' Beşiktaş atağında Ghezzal'ın ortasında Larin'in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

12' Beşiktaş ceza sahasında Rossi ve Larin'in çıktığı kafa topunda top Larin'in eline çarptı ve hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.

GOL! 14' Mesut Özil, Fenerbahçe'yi penaltı golüyle 1-0 öne geçirdi.

20' Mesut Özil'in kullandığı frikik, az farkla yandan auta çıktı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Berke, Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 2 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Tisserand derbide forma giyemeyecek.

DERBİYE 3 FUTBOLCU YETİŞTİ

Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında oynayabilecek. Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamladı. İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide takımdaki yerlerini görev verilmesi halinde alabilecek.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Filip Novak derbide sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA YİNE ÖNDER KARAVELİ OLACAK!

Siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Beşiktaş, ligde 5 maçta aldığı 4 yenilgi ve beraberliğin ardından geçen hafta Karaveli yönetiminde Yuketel Kayserispor'u evinde 4-2 yenerek kötü gidişi sonlandırmıştı.

LİGDEKİ SON 12 MAÇTA GOL YEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 12. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 12 karşılaşmada rakiplerine engel olamadı. Beşiktaş söz konusu 12 maçta toplam 24 gol yiyerek 2 ortalamayla oynadı.

TEİXEİRA, MERT VE N'KOUDOU YOK!

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou yarınki derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Antrenmanda yaşanan çarpışma sonucunda burun kemiği kırılan Umut Meraş'ın durumu ise bugün belli olacak. Özel maskeyle deneme yapacak Umut'un oynayıp oynamayacağı buna göre netlik kazanacak.

JOSEF, WELİNTON VE NECİP'İN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Josef de Souza ile Welinton karşılaşmada forma giyebilecek. İki futbolcu sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamamıştı. GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal'ın 2 maçlık cezası da bitti. Necip, cezasından dolayı Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor karşısında oynayamamıştı.

LARİN CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte derbi maç öncesi Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Trabzonspor, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor maçlarında sarı kart gören Larin, yarınki derbi karşılaşmasında da aynı durumu yaşarsa 18. haftadaki Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
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