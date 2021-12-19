Derbiye damga vuran pozisyon! Penaltı kararı doğru mu?

Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştığı derbinin 12. dakikasında penaltı kazandı.Ceza sahası içinde Diego Rossi ile Cyle Larin arasındaki mücadelede top Beşiktaşlı oyuncunun eline çarptı. Fırat Aydınus, bu pozisyon üzerine doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı oyuncuların bu karara yoğun itirazları oldu.VAR hakemi Hakan Ceylan'dan da uyarı gelmemesi üzerine Aydınus, penaltının kullanılmasını istedi.14. dakikada topun başına gelen Mesut Özil, top ile kaleci Ersin'i ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.