Balotelli'den flaş Fatih Terim paylaşımı!

Süper Lig'e bu sezon yükselen Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mario Balotelli, sosyal medya hesaplarından Fatih Terim için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Balotelli, daha sonra ise bu paylaşımı kaldırdı.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, sezon başında Mario Balotelli'yi kadrosuna katmıştı. Adana ekibinde bu sezon 16 maça çıkan Balotelli, maç içinde ve maç sonrasında yaptığı hareketlerle gündemde kalmaya devam ediyor.31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hakem Zorbay Küçük'e karşı sert açıklamalarının ardından paylaşımda bulunan Balotelli, deneyimli teknik adamın fotoğrafını kullanarak 'Büyük saygı' yorumunda bulundu. Mario Balotelli, kısa bir süre sonra ise bu paylaşımı kaldırdı.Kariyerinde Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Marsilya ve Nice gibi kulüplerin de formasını giyen Mario Balotelli, Adana Demirspor ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Balotelli, bu sezon 16 Süper Lig maçında 6 gol kaydetti.