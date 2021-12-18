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Lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor!

Lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor! Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı

Lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor!
Ekleme: 18.12.2021 - 16:54 Güncelleme: 18.12.2021 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor!
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. 27 maçlık yenilmezlik serisi Antalyaspor maçında bozulan Bordo-Mavililer, Hatay'ı devirip yeniden çıkış yakalamak istiyor. Geçen hafta Altay'ı deviren Hatayspor ise zorlu mücadeleden galip ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında...

Maç öncesi Trabzonspor 39 puanla zirvede, Hatayspor ise 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor-Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Trabzonspor, Djaniny ve Cornelius'un golleriyle farkı 2'ye çıkardı.

TRABZONSPOR 2-0 HATAYSPOR (İlk yarı sona erdi)

GOLLER
25' Djaniny (Asist Cornelius)
39' Cornelius (Asist Denswil)


Süper Lig'de çektiği son dört isabetli şutta da fileleri havalandıran Andreas Cornelius, daha önceki 10 isabetinde 3 gol atabilmişti. (OPTA)

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Cornelius
Yedekler: Arda, Ahmetcan, İsmail, Serkan, Yunus, Trondsen, Abdulkadir Parmak, Siopis, Abdülkadir Ömür, Koita

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Falette, Burak Can, Sackey, Ribeiro, Adekucbe, Saba, Dylan, Diouf
Yedekler: Abdullah, Eren, Bülent, Popov, Osman, Onur, Muhammed, Sadık, Bertuğ, Ayoub

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELELER

-Bugüne kadar Hatayspor ile oynadığı hiçbir lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (5G 5B), rakibini konuk ettiği tek Süper Lig karşılaşmasında 2 puan bıraktı (2020/21'de 1-1).

-Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanan 10 lig maçı sadece 15 gole sahne olurken (11-4); üç gol atılan tek karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı (Nisan 1972'de 2. Lig'de).

-Süper Lig'deki sekiz maçlık galibiyet serisini Antalyaspor yenilgisiyle noktalayan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki mağlubiyet almadı.
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