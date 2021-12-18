Hakan Kutlu dönemi sona erdi!

Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı.Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.KASIMPAŞA AÇIKLAMA YAPTIKasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."7 MAÇTA 5 PUAN TOPLADIÖte yandan 49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 7 lig maçına çıktı ve 5 puan topladı.İlk maçını kazanan Hakan Kutlu'nun öğrencileri, ardından çıktıkları 6 lig maçında 2 puan toplayabildi.