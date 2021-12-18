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Hakan Çalhanoğlu yine damga vurdu! Inter farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 18. haftasında lider Inter, deplasmanda Salernitana'yı 5-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle galibiyette başrol oynadı.

Ekleme: 18.12.2021 - 01:52 Güncelleme: 18.12.2021 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
Hakan Çalhanoğlu yine damga vurdu! Inter farklı kazandıİtalya Serie A'nın 18. haftasında lider Inter, Salernitana'ya konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Inter 5-0 kazandı. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 11'de Ivan Perisic, 33'te Denzel Dumfries, 51'de Alexis Sanchez, 77'de Lautaro Martinez ve 87'de Roberto Gagliardini kaydetti.

Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Perisic ve Alexis Sanchez'e yaptığı 2 asistle galibiyette başrol oynadı.

Hakan, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.

Bu sonuçla ligde üst üste 6. galibiyetini alan Inter, 43 puanla liderliğini sürdürdü. Salernitana ise 8 puanla son sırada yer aldı.

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