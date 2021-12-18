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Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı
Ekleme: 18.12.2021 - 19:03 Güncelleme: 18.12.2021 - 21:19 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'i öne geçiren golü 20. dakikada röveşatayla Stefano Okaka attı. Galatasaray ise 88. dakikada Mostafa Muhammed ile skoru eşitledi.

Başakşehir'de Leo Duarte 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

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Ligde son 6 maçını kazanamayan ve bu süreçte 4. beraberliğini alan Galatasaray, puanını 24 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 18'e yükseldi.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturduğu son 8 maçta yenilmeyen ve 2. beraberliğini alan Başakşehir ise puanını 29'a yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

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