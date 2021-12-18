Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Başakşehir'i öne geçiren golü 20. dakikada röveşatayla Stefano Okaka attı. Galatasaray ise 88. dakikada Mostafa Muhammed ile skoru eşitledi.Başakşehir'de Leo Duarte 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.GALATASARAY ZİRVEDEN UZAKLAŞTILigde son 6 maçını kazanamayan ve bu süreçte 4. beraberliğini alan Galatasaray, puanını 24 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 18'e yükseldi.Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturduğu son 8 maçta yenilmeyen ve 2. beraberliğini alan Başakşehir ise puanını 29'a yükseltti.Galatasaray, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.