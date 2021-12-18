Galatasaray Başakşehir karşısında

UEFA Avrupa Ligi'nde nağmağlup olarak bir üst tura çıkma başarısı gösteren Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'de de aynı başarıyı yakalamak istiyor. Ligde üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası Galatasaray evinde Emre Belözoğlu ile henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 19'da başlayacak olan maçı taraftarlar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar....