Galatasaray Başakşehir karşısında
UEFA Avrupa Ligi'nde nağmağlup olarak bir üst tura çıkma başarısı gösteren Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'de de aynı başarıyı yakalamak istiyor. Ligde üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası Galatasaray evinde Emre Belözoğlu ile henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 19'da başlayacak olan maçı taraftarlar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar....
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlaacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından CANLI yayınlanacak. Öte yandan futbolseverler maçı ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden de takip edebilecekler..
İstanbul'daki zorlu karşılaşamanın orta hakemi Zorbay Küçük, Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER
Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Visca, Berkay, Chadli, Okaka.