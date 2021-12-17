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Sadettin Saran: Fenerbahçe başkanlığına aday olacağım

İş insanı Sadettin Saran, bir sonraki seçimde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Sadettin Saran: Fenerbahçe başkanlığına aday olacağım
Ekleme: 17.12.2021 - 16:29 Güncelleme: 17.12.2021 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Sadettin Saran: Fenerbahçe başkanlığına aday olacağım
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar başkan Ali Koç'un geleceğini tartışma konusu haline getirdi.

Yapılacak yeni seçimlerde sonucun ne olacağıysa şimdiden merak konusu haline geldi.

İş insanı Sadettin Saran ise düzenlenen bir toplantıda başkan adaylığıyla ilgili açıklamada konuştu.

'BİR SONRAKİ SEÇİMDE ADAY OLACAĞIM'
Fanatik'in haberine göre; İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, bir sonraki kongrede Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyledi.

2018 yılında Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç 2021 yılında yapılan seçimlerde 2. kez kulüp başkanı olmuştu. Koç'un 3 yıl daha görev süresi devam ediyor ancak kötü gidişat nedeniyle sezon sonu seçim kararı alınabileceği de tartışılan konular arasında.



SADETTİN SARAN KİMDİR?
Steven Sadettin Saran 30 Ağustos 1964 yılında Denver, Colorado dünyaya gelen Türk-Amerikalı sporcu, iş adamı ve spor yöneticisi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holdingi kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.

SARAN HOLDİNG'İN KURUCUSU
Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu. 1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir

1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

AZİZ YILDIRIM'IN EKİBİNDEYDİ
Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde görev alan Saran, futbol takımında işlerin kötü gitmesiyle yönetimden ayrıldı.

Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.

Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir
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