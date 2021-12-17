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Galatasaray'da çifte ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'da 2 futbolcunun bileti kesildi. Yönetim tecrübeli isim için Avrupa'dan gelecek kiralama tekliflerini beklemeye başladı. Bu arada Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği genç isimler ise değerini katladı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti
Ekleme: 17.12.2021 - 11:53 Güncelleme: 17.12.2021 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da çifte ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti
Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'da 2 futbolcunun bileti kesildi. Yönetim tecrübeli isim için Avrupa'dan gelecek kiralama tekliflerini beklemeye başladı. Bu arada Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği genç isimler ise değerini katladı.

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da devre arasında kale, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapacak.

Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshedecek olan sarı-kırmızılı yönetim, kontenjanda yer açma adına bir yabancı daha gönderecek.

Yüksek maliyetleri nedeniyle sezon başında elden çıkarılamayan Babel ve Feghouli'nin ocak ayında da kulüp bulmaları çok zor.

Bu ikilinin yerine takımdan ayrılması beklenen isim ise Christian Luyindama...



TEK ŞART DÜZENLİ FORMA GİYEBİLMESİ

Haftalar sonra Sivas'ta bulduğu forma şansını kötü kullanan Kongolu oyuncunun bir ay önce sözleşmesi iki yıl uzatılmıştı.

Nelsson-Marcao ikilisinin arkasında yedek bekleyen Luyindama'nın, Avrupa'da düzenli forma giyeceği bir kulübe kiralanması planlanıyor.

Takım içinde Nelsson ve Marcao'ya alternatif olarak da Alpaslan Öztürk ve Işık Kaan Arslan yeterli görülüyor.

Luyindama'nın bonservisine sezon başında Antwerp 2 milyon Euro önermiş, bu teklifi sarı-kırmızılı yönetim yeterli bulmamıştı.

Galatasaray cephesi, 27 yaşındaki stoperi için başta Belçika olmak üzere Avrupa'dan gelecek kiralama tekliflerini beklemeye başladı.

GENÇLER DEĞERİNİ KATLADI

Bu arada Galatasaray'da sezon başında takımı gençleştirirken alınan isimler, Transfermarkt'a göre değerlerini artırdı.

Morutan 2.8 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya çıkarken, vatandaşı Cicaldau ise 6.5 milyon Euro'luk kıymetini 10 milyon Euro seviyesine yükseltti.

Nelsson, 3.5 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya, Berkan Kutlu ise 3.3 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya ulaştı.

Sakatlıklarla boğuşan Sacha Boey'un Rennes'den geldiğinde 2.5 milyon Euro olan değeri de 4 milyon Euro'ya yükseldi.


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