Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu 5-6 hafta yok

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi! Antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Yan bağlarında yırtık şüphesi olan genç oyuncunun son durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak