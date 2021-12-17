Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok! Yıldız futbolcu 5-6 hafta yok
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi! Antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Yan bağlarında yırtık şüphesi olan genç oyuncunun son durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi!
Antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Yan bağlarında yırtık şüphesi olan genç oyuncunun son durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak.