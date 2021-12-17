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Fenerbahçe Bitci Baskonia'yı mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 yendi.

Ekleme: 17.12.2021 - 00:47 Güncelleme: 17.12.2021 - 00:48 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Bitci Baskonia'yı mağlup etti
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini elde etti. Baskonia ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

İLK PERİYOT

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste bulduğu 3 isabetle etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 13-2. Enoch'un skor yükünü üstlenmesiyle farkı azaltan Bitci Baskonia'ya boyalı alandan kaydettiği basketlerle yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci periyotta Baskonia 6 top kaybı yaşadı. De Colo'nun son bölümdeki 10 sayılık katkısıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-28 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Üçüncü çeyrekte hücumda daha etkili olan Bitci Baskonia karşısında De Colo ve Polonara ile skor üreten sarı-lacivertliler, son periyoda 55-43 önde girdi.

SON PERİYOT

Dördüncü ve son periyotta Guduric ve Vesely'nin hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 75-53 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: 75 - Bitci Baskonia: 53
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milos Koljensic (Karadağ)

Fenerbahçe Beko: Henry 6, Melih Mahmutoğlu 3, Pierre 4, Vesely 13, Booker 8, De Colo 17, Guduric 7, Polonara 15, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Tarık Biberovic

Bitci Baskonia: Peters, Baldwin 5, Fontecchio 5, Sedekerskis 8, Enoch 14, Granger 8, Costello 5, Giedraitis 2, Nnoko 2, Kurucs 4

1. Periyot: 19-14

Devre: 43-28

3. Periyot: 55-43

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