Volkan Demirel yeniden yeşil sahalara dönüyor! İstanbul temsilcisiyle anlaşma sağlandı

Francesco Farioli ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan hoca Francesco Farioli ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.Kulüp Başkanı Süleyman Hurma'nın yayıncı kuruluş yorumcusu Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi.BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDIA Spor'un haberine göre uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Süper Lig'in yeni temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.İLK DENEYİMİ OLACAKÖte yandan Volkan Demirel'in Karagümrük'ün başına geçmesi halinde ilk 'teknik direktörlük' tecrübesi olacak. Bir süredir yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Demirel, uzun bir süre sonra yeniden yeşil sahalara dönmüş olacak.SÜLEYMAN HURMA İŞARETİ VERMİŞTİFatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde 'Volkan Demirel tabi ki olabilir. Kendisi futbolda belli bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da kendisini kanıtlamış bir isim. Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı çok arzu ederiz ancak Volkan Demirel'le anlaştınız mı diye bir şey sorarsanız, şu an da öyle bir şeyimiz yok. Bir gün çok arzu ederim Volkan gibi bir kardeşimizle beraber çalışmayı.' şeklinde açıklama yapmıştı.