Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı. 32 yaşındaki teknik adamın çalıştırdığı İstanbul ekibi, bu sezon Süper Lig'de topladığı 16 haftada topladığı 22 puanla ligde 11. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.