PFDK'den Beşiktaş'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:"1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 13.12.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,2- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 12.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN F ve G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 13.12.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET TAYCAN BIYIK'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ABDULLAH YUVACI'nın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi SÜMEYRA KOÇ'un, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET DURAN'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,.4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 12.12.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 407, 408, 409, 410, 411, 412, DOĞU ÜST TRİBÜN 413, 414, 415, 416, 417, 418, BABA HAKKI DOĞU ALT 113, 114, 115, 116, 117, 118, SPOR TOTO KUZEY ALT 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, GÜNEY ÜST TRİBÜN 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120, 121, 122, 123, BATI ÜST TRİBÜN 401, 402, 403, 428, 429, 430 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 12.12.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,6- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 11.12.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYAPSOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,7- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu HALİL AKBUNAR'ın, 11.12.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."