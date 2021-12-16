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Pereira'dan Beşiktaş'a Galatasaray taktiği! İrfan Can ve Valencia...

Süper Lig'de pazar günü karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Beşiktaş hazırlıklarını devam ettirirken, Fenerbahçe'nin de derbi formülü belli oldu. Galatasaray'a karşı 4'lü savunma ile çıkan Vitor Pereira, Beşiktaş'a karşı da aynı formülle sahada olacak. Peki derbide kimler forma giyecek? İşte derbi formülü ve forma giymesi beklenen isimler...

Pereira'dan Beşiktaş'a Galatasaray taktiği! İrfan Can ve Valencia...
Ekleme: 16.12.2021 - 10:17 Güncelleme: 16.12.2021 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Pereira'dan Beşiktaş'a Galatasaray taktiği! İrfan Can ve Valencia...
Süper Lig'de derbi heyecanı devam ediyor. Pazar günü karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi öncesi hazırlıklar devam ediyor. Fenerbahçe'deki sakatlar takıma geri dönüyor.

Trabzonspor'un kaybettiği haftada 3-2'lik Gaziantep FK yenilgisiyle zirve ile arasındaki puan farkını azaltma şansını kullanamayan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine odaklandı.

4'LÜ SAVUNMA FORMÜLÜ

Teknik direktör Vitor Pereira, takımı dev maça Aslantepe'de 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının taktiği ile hazırlıyor. Portekizli hocanın son maçların aksine Kadıköy'deki mücadeleye dörtlü savunma ile çıkacağı gelen bilgiler arasında.



OSAYİ'YE KULÜBE YOLU GÖRÜNDÜ

Buna göre hücum bölgesinin sağına İrfan Can geçerken Valencia'nın tam hazır olmaması durumunda Berisha forvette görev yapacak. Mesut Özil ise ileri üçlüyü tamamlayacak.

FERDİ YİNE SAĞ BEKTE GÖREV YAPACAK

Orta sahada Mert Hakan ve Zajc, Crespo'nun yanında yer alacak. Dörtlü savunma nedeniyle Osayi'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor. Sol kanadın gerisinde Novak oynarsa Szalai ilk 11'in dışında kalacak. Sağ bekte ise Ferdi mücadele edecek.

Miguel Crespo, Beşiktaş derbisinde tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Portekizli futbolcu, 'Takım olarak birbirimize inanıyor ve güveniyoruz. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Kazanmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon evimizde oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz' ifadelerini kullandı. Devre arasına en iyi şekilde girmek istediklerini vurgulayan Crespo, Fenerbahçe'de forma giymenin kariyeri açısından attığı en büyük adım olduğunu da kaydetti.


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