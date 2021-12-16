Galatasaray yönetiminde üst üste 2. istifa! Köksal Ünlü görevini bıraktı

Galatasaray yönetiminde istifalar peş peşe geliyor. Başkan vekili Rezan Epözdemir'in ardından bugün de sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini resmen yönetim kuruluna sundu.Galatasaray, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa ettiğini resmen açıkladı.Köksal Ünlü, yaptığı açıklamayla istifa gerekçesinin yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti. Ünlü, '22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla' ifadelerini kullandı.