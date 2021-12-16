Galatasaray yönetiminde çatlak! Rezan Epözdemir neden istifa etti?

Galatasaray yönetiminde istifa... Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, katıldığı bir programda istifa ettiğini ifade etti fakat henüz resmi açıklama yapılmadı. Galatasaray yönetimindeki çatlağın sebebi ne? İşte Burak Elmas ve Rezan Epözdemir arasında yaşanan ayrılığın sebepleri...

Galatasaray yönetiminde çatlak... Galatasaray'da yeni yönetimde ilk istifa geldi. Göreve geleli henüz 6 ay olan Galatasaray yönetimi karıştı. Başkan Burak Elmas ile daha önce sorunlar yaşayan başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Peki yaşananların perde arkasında neler var? İşte sebepler...REZAN EPÖZDEMİR VET YEMİŞTİ...Beşiktaş derbisinin ardından kulüp sözcüsü Remzi Sanver'le ters düşen Epözdemir, 2-1 kaybedilen F.Bahçe maçından sonra basına konuşmak istemiş ancak veto yemişti. Hande Ocak Başev'in CEO'luğa atanmasından haberdar edilmeyen Epözdemir, son yönetim toplantısında da başkanla tartışınca kriz tavan yaptı.EPÖZDEMİR İSTİFASINI İSTEDİBurak Elmas, Rezan Epözdemir'in istifasını istedi. Kadın futbol takımını kuran, G.Saray Adası sorununu çözen hukuktan sorumlu yönetici Epözdemir, yarın basın toplantısı düzenleyerek kulübe veda edecek.Seçim öncesi Fatih Terim'in avukatlığını bırakan Epözdemir, tecrübeli hocaya olan yakınlığı ile biliniyor. Yönetimde yaprak dökümü devam edecek.ELMAS'IN İSTEMEDİĞİ KÖKSAL ÜNLÜ DE İSTİFA EDECEK İDDİASIElmas'ın istemediği kulüp genel sekreteri Köksal Ünlü'nün de istifa edeceği öğrenildi. Kulüp profesyonellerinden iletişimin başındaki Ahu Özyurt da görevi bıraktı.