  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray yönetiminde çatlak! Rezan Epözdemir neden istifa etti?

Galatasaray yönetiminde istifa... Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, katıldığı bir programda istifa ettiğini ifade etti fakat henüz resmi açıklama yapılmadı. Galatasaray yönetimindeki çatlağın sebebi ne? İşte Burak Elmas ve Rezan Epözdemir arasında yaşanan ayrılığın sebepleri...

Ekleme: 16.12.2021 - 11:57 Güncelleme: 16.12.2021 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray yönetiminde çatlak! Rezan Epözdemir neden istifa etti?Galatasaray yönetiminde çatlak... Galatasaray'da yeni yönetimde ilk istifa geldi. Göreve geleli henüz 6 ay olan Galatasaray yönetimi karıştı. Başkan Burak Elmas ile daha önce sorunlar yaşayan başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Peki yaşananların perde arkasında neler var? İşte sebepler...

REZAN EPÖZDEMİR VET YEMİŞTİ...

Beşiktaş derbisinin ardından kulüp sözcüsü Remzi Sanver'le ters düşen Epözdemir, 2-1 kaybedilen F.Bahçe maçından sonra basına konuşmak istemiş ancak veto yemişti. Hande Ocak Başev'in CEO'luğa atanmasından haberdar edilmeyen Epözdemir, son yönetim toplantısında da başkanla tartışınca kriz tavan yaptı.

EPÖZDEMİR İSTİFASINI İSTEDİ

Burak Elmas, Rezan Epözdemir'in istifasını istedi. Kadın futbol takımını kuran, G.Saray Adası sorununu çözen hukuktan sorumlu yönetici Epözdemir, yarın basın toplantısı düzenleyerek kulübe veda edecek.

Seçim öncesi Fatih Terim'in avukatlığını bırakan Epözdemir, tecrübeli hocaya olan yakınlığı ile biliniyor. Yönetimde yaprak dökümü devam edecek.

ELMAS'IN İSTEMEDİĞİ KÖKSAL ÜNLÜ DE İSTİFA EDECEK İDDİASI

Elmas'ın istemediği kulüp genel sekreteri Köksal Ünlü'nün de istifa edeceği öğrenildi. Kulüp profesyonellerinden iletişimin başındaki Ahu Özyurt da görevi bıraktı.
Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıklıyor!
Türkiye'de cani baba Yunus Göç'e tepki yağdı! Facebook'taki o ifade şaşırttı: Böyle olsun istemezdim
16 Aralık Faiz Kararı Ne Oldu? Konut Kredisi Faizleri Düşecek Mi?
CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı
BDDK'dan flaş kredi açıklaması! Bankaları uyardı...
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz kararı belli oldu!
Bunlar da CHP'li İBB'de işe alınan Bylock kullanıcıları!
Karamollaoğlu’ndan İBB’ye alınan terör örgütü üyelerine ilişkin açıklama: İnanmıyorum
İBB bunu da yaptı! 100 milyon TL'lik karla mücadele Ağustos'ta sürdü
Küresel güçler çıldırdı! The New York Times, CHP'li İBB'yi kullanarak Halk Ekmek üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırmaya başladı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk mafyasının elinde mi?
Asgari Geçim İndirimi Belli Oldu Mu? 2022 AGİ Zam Tablosu Açıklandı Mı?
İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Ekşi: 'İBB yönetiminin riskli alanlarda 3 yılda yaptığı konut sayısı sıfır'
Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi
EYT'de kritik formül! 3 yıl düzenlemesi geliyor tam 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! EYT’de yasası çıktı mı, 3600 prim günü...
Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın bitap düştü, yola yığılıp kaldı
Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
AFP'den Türkiye'yle ilgili skandal harita
Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da
CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim
Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor