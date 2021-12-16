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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi
Ekleme: 16.12.2021 - 13:03 Güncelleme: 16.12.2021 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus oldu.

TFF'den yapılan açıklama göre; derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINI DA YÖNETTİ
Fırat Aydınus, bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide de düdük çaldı.

17. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

Trabzonspor - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Konyaspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

Galatasaray - Başakşehir: Zorbay Küçük

Rizespor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

Göztepe - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

Kayserispor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar

FIRAT AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE
Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ikişer maçını yönetti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'e 2-0; Konyaspor'a ise 2-1 yenilmişti.

FIRAT AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA BEŞİKTAŞ
Fırat Aydınus bu sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbiyi de yönetmişti. Fırat Aydınus'un yönetiminde ligdeki diğer maçta ise Beşiktaş, Altay deplasmanında 2-1 yenilmişti.

AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ DERBİLERDE TAKIMLARIN PERFORMANSI
Ayrıca Fırat Aydınus'un daha önce yönettiği 12 derbi karşılaşmasında Beşiktaş ve Fenerbahçe 4'er kez sahadan galibiyetle ayrıldı kalan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.


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