Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus oldu.TFF'den yapılan açıklama göre; derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı.BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINI DA YÖNETTİFırat Aydınus, bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide de düdük çaldı.17. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:Giresunspor - Altay: Tugay Kaan NumanoğluKasımpaşa - Sivasspor: Ali ŞansalanTrabzonspor - Hatayspor: Yaşar Kemal UğurluKonyaspor - Antalyaspor: Arda KardeşlerAlanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin GöçekGalatasaray - Başakşehir: Zorbay KüçükRizespor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut MelerGöztepe - Fatih Karagümrük: Volkan BayarslanKayserispor - Gaziantep FK: Erkan ÖzdamarFIRAT AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇEFırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ikişer maçını yönetti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'e 2-0; Konyaspor'a ise 2-1 yenilmişti.FIRAT AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA BEŞİKTAŞFırat Aydınus bu sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbiyi de yönetmişti. Fırat Aydınus'un yönetiminde ligdeki diğer maçta ise Beşiktaş, Altay deplasmanında 2-1 yenilmişti.AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ DERBİLERDE TAKIMLARIN PERFORMANSIAyrıca Fırat Aydınus'un daha önce yönettiği 12 derbi karşılaşmasında Beşiktaş ve Fenerbahçe 4'er kez sahadan galibiyetle ayrıldı kalan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.