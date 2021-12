A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Dünya Kupası için Play-off mücadelesi veren A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri de belli oluyor. Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Katar 2022 Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi veren A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri de belli oluyor. C Ligi'ne düşen ay-yıldızlıların kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşiyor. Takımlar, 2020-2021 Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, milli takımın kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katıldı.HAZİRAN'DA MAÇLAR BAŞLIYORTürkiye, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek. Muhtemel rakiplerimiz arasındaki Kazakistan ile Moldova ve Güney Kıbrıs ile Estonya arasında mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından, C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.