UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-23 sezonu kuraları çekiliyor! İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın yapılacak.Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak.Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.TÜRKİYE 1. TORBADAN KATILACAKTakımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe AdalarıA Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve torbalar ise şöyle:A LİGİ1. torbaFransaİspanyaİtalyaBelçika2. torbaPortekizHollandaDanimarkaAlmanya3. torbaİngilterePolonyaİsviçreHırvatistan4. torbaGallerAvusturyaÇekyaMacaristanB LİGİ1. torbaUkraynaİsveçBosna Hersekİzlanda2. torbaFinlandiyaNorveçİskoçyaRusya3. torbaİsrailRomanyaSırbistanİrlanda Cumhuriyeti4. torbaSlovenyaKaradağArnavutlukErmenistanD LİGİ1. torbaKazakistan-MoldovaKıbrıs Rum Kesimi-EstonyaLihtenştaynMalta2. torbaLetonyaSan MarinoAndorraTURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİA Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.