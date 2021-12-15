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UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-23 sezonu kuraları çekiliyor! İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi 2022-23 sezonu kura çekimi yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak. UEFA'ya üye 55 federasyonun mücadele edeceği turnuvaya, Türkiye C Ligi'nden katılacak. İşte kura çekim

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-23 sezonu kuraları çekiliyor! İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri
Ekleme: 15.12.2021 - 13:50 Güncelleme: 15.12.2021 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-23 sezonu kuraları çekiliyor! İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın yapılacak.

Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak.

Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

TÜRKİYE 1. TORBADAN KATILACAK
Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda
2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya
3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova
4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.



Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve torbalar ise şöyle:

A LİGİ
1. torba
Fransa
İspanya
İtalya
Belçika
2. torba
Portekiz
Hollanda
Danimarka
Almanya
3. torba
İngiltere
Polonya
İsviçre
Hırvatistan
4. torba
Galler
Avusturya
Çekya
Macaristan

B LİGİ
1. torba
Ukrayna
İsveç
Bosna Hersek
İzlanda
2. torba
Finlandiya
Norveç
İskoçya
Rusya
3. torba
İsrail
Romanya
Sırbistan
İrlanda Cumhuriyeti
4. torba
Slovenya
Karadağ
Arnavutluk
Ermenistan

D LİGİ
1. torba
Kazakistan-Moldova
Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya
Lihtenştayn
Malta

2. torba
Letonya
San Marino
Andorra

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

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