Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...

Süper Lig'de bu sezon inişlı çıkışlı bir performans gösteren Galatasaray, ligde 16. haftayı mağlubiyetle kapattı. Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlup dönen Galatasaray'da taraftarlar tarafından Fatih Terim'e tepkiler arttı.Maç sonunda sosyal medya üzerinde Fatih Terim için Avrupa ve Süper Lig'de neden farklı Galatasaray izlediklerini sorgulayan taraftarlar, deneyimli teknik adam için tepkilerini dile getirdi.Öte yandan Sivasspor maçının ardından sosyal medyada yeni görüntüler yayıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kendisini istifaya davet ettiği iddia edilen taraftara sert çıktığı iddia edildi.Sosyal medyada yayılan görüntülerde Terim'in, 'Gelsene buraya!' şeklinde yüksek sesle taraftarın üzerine yürüdüğü iddia edildi.Görüntülerde, araya giren güvenlik görevlileri tarafından Fatih Terim'in sakinleştirildiği görülüyor.LOCAYA SALDIRILDI İDDİASICezası nedeniyle Sivasspor maçını locadan izleyen Fatih Terim'in, maç sonunda locasına saldırıldığı iddiası yine sosyal medyada yer aldı.Maç öncesinde locasını siyah filmle kaplatan Fatih Terim, maç sonunda locaya gelerek kendisine laf atan kişilerle koridorda tartıştığı iddia edilenler arasında.Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 16. haftanın sonunda 23 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.