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Beşiktaş, Bruno Pinheiro'yu İstanbul'a davet etti!

Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oluyor. Siyah-beyazlılar, Estoril'in Portekizli teknik direktörü Bruno Pinheiro'yu yarın İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş, Bruno Pinheiro'yu İstanbul'a davet etti!
Ekleme: 15.12.2021 - 17:05 Güncelleme: 15.12.2021 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Bruno Pinheiro'yu İstanbul'a davet etti!
Portekizli Teknik Direktör Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş yolunda. Portekizli teknik adam kulübü Estoril ile sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapıyor. Pinheiro yarın İstanbul'a geliyor. Sözleşmesi 1.5 yıllık kontrat olacak.

PINHEIRO İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-Beyazlılar Portekiz'in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro'yu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul'a gelecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre, Bruno Pinheiro'nun Estoril ile 50-100 bin Euro arası bir fesih bedeli var. Pinheiro bunu kendi cebinden verecek. Anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'tan 1.5 yıllık kontrat karşılığında 900 bin Euro gibi bir ücret alacak.

ÇOĞUNLUK PINHEIRO'YU İSTEDİ!

Beşiktaş'ta söz hakkı olan 5-6 yönetici Bruno Pinheiro ismi üzerinde karar kıldı. Farklı bir adım atıyor Beşiktaş. 2 kupalı koskoca Sergen Yalçın bile gitti. Bruno hoca için de aynı şey geçerli. Başarısız olursa gidecek.

Beşiktaş, Pinheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 900 bin Euro ücret ödeyecek. Yönetim kurulu Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş'e emanet etmek istese de yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.

Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş'a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü. Yönetim kurulunda Pinheiro için de fikir birliği yok. Bazı yönetim kurulu isimleri oylarını Şenol Güneş'ten yana kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve Pinheiro ile sözleşme hazırlıklar başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor. Pinheiro'nun gelişinden A Takım'da kalacak Karaveli, yardımcı antrenörü olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.



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