Mesut Özil'de flaş paylaşım

Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 'yi 3-2 mağlup etti. Sarı Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla kaybedilen maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Yıldız futbolcu paylaşımında, 'Dün akşam istemediğimiz bir sonuç ile sahadan ayrıldık. Kendimizi toparlayıp yine tam gaz devam etmeliyiz...' ifadelerine yer verdi.