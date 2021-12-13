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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Paris Saint Germain - Manchester United eşleşmesi ile Ronaldo ve Messi karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Ekleme: 13.12.2021 - 14:39 Güncelleme: 13.12.2021 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Aynı ülke ve gruptan takımların eşleşemediği çekilişe son şampiyon unvanıyla katılan Chelsea'nin rakibi, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille oldu.

Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter ise Ajax ile eşleşti.

Lionel Messi'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain ile Cristiano Ronaldo'nun takımı Manchester United arasındaki eşleşme de dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)
Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)
Inter (İtalya) - Ajax (Hollanda)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)


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