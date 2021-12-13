Spor Yasası için geri sayım! Kulüp borçları, Tahkim Kurulu ve menajerlik sistemi değişiyor

AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı Spor Yasası ile ilgili bu hafta üç tartışmalı başlıkta son kararı vermek üzere yeniden toplanıyor. Kulüp borçları, Tahkim Kurulu ve menajerlik sistemiyle ilgili başlıkların ele alınacağı toplantıdan çıkacak kararlarla son şekli verilecek yasa teklifi metni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.AK Parti'nin çalışmasına göre Tahkim Kurulu üye seçiminin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlâl kararı doğrultusunda 'adil temsil' temelinde yeniden yapılandırılması sağlanacak. AK Partili yetkililer, söz konusu AİHM kararına işaret ederek, 'Karar, 'Tahkim Kurulu üyeleriyle federasyon yönetim kurulu üyelerinin seçiminin eş zamanlı olması, paralarının yönetim kurulunun bütçesinden karşılanması, üyelerin kaydı hayat şartıyla görevden geri alınabilmesi adil değil. Bu durum, tarafsızlık ilkesine aykırı; bunları düzeltin' diyor. Son federasyon genel kurulunda yapılan tüzük değişikliği ile Tahkim Kurulu üyelerinin genel kurul tarafından seçimi sağlanarak AİHM kararının gereğinin yerine getirildiği söylendi ama durum böyle değil. Bunun ivedilikle düzeltilmesi gerekiyor' değerlendirmesini yapıyor.VATANDAŞLIK ŞARTIAK Parti'nin masasındaki bir diğer önemli başlık futbolcu menajerliği sisteminin yeniden düzenlenmesi. Üzerinde çalışılan teklife göre, menajerlerin bundan böyle 'bazı suçlardan mahkum olmamak, TC vatandaşı olmak ve menajerlik sertifikasına sahip olmak' şartlarını birlikte taşıması gerekecek.BORÇLANMA TARİHİ ESASKulüp başkanlarına mali, hukuki ve cezai sorumluluk getiren yeni yasaya konulacak geçici bir madde ile de mevcut başkanlara yeminli mali müşavirlik bürolarından kulübün tüm borçlarını beyan etmesi için 1 aylık süre verilecek. Beyan edilen borçlar kulübün borcu sayılacak; yalnızca yasa çıktıktan sonra yapılacak borçlanmalar kulüp başkanlarının sorumluluğunda olacak. Yani borç sorumlusunun kim olduğunun belirlenmesinde, bir borcun varlığı değil borçlanma tarihi esas olacak.