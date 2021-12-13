Premier Lig'de koronavirüs kabusu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, etkisini göstermeye devam ediyor. Son haftalarda Avrupa futbolunun beşiği Premier Lig'de koronavirüs vakaları yeniden artış göstermeye başladı. Tottenham kulübünde çıkan 8 pozitif vakanın ardından Manchester United'da da alarm seviyesine geçildi.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakaları yeniden artış gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, kulüpte 8 futbolcunun pozitif çıktığını duyurmuştu.Bunun üzerine Tottenham'ın Premier Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı maçlar ertelendi. Tottenham'ın ardından bir kriz de Manchester United'da patladı.Manchester United, kulüpte artan koronavirüs vakaları nedeniyle antrenman tesislerinin 24 saatliğine kapatıldığını açıkladı. Kulüp, Brentford maçının ertelenmesi için Premier Lig ile görüşme halinde.