Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül!

İtalya Serie A'da bu sezon Milan'dan ayrılarak Inter'e transfer olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, son maçlarda sergilediği üst düzey performansının ödülünü aldı. Inter formasıyla sezona kötü giren Hakan, son haftalarda üst üste gol ve asist katkıları yapmıştı. Milli futbolcu, Serie A'da Kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, 17. hafta oynanan Cagliari maçında 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Sezon başında Milan'dan ayrılarak Inter'e transfer olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da yeni sezonun ilk maçına damga vurmuştu. Daha sonra düşüşe geçen Hakan Çalhanoğlu, Kasım ayında yeniden açıldı.Kasım ayı boyunca toplamda 3 maça çıkan Hakan, 3 gol ve 1 asist yapmayı başardı. Bu performansıyla övgüleri toplayan milli yıldız, Serie A'da Kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi.Hakan Çalhanoğlu son olarak Serie A'nın 17. haftasında oynanan Cagliari maçında köşe vuruşunda Lautaro Martinez'e golünü attırdı.Maçın ikinci yarısında ise dakikaları 66'yı gösterirken ceza sahasından dışından attığı nefis golle 4-0'lık galibiyette büyük rol oynadı.Milli futbolcu bu sezon Inter formasıyla toplamda 5 gol ve 6 asist yaptı.