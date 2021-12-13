Gaziantep FK-Fenerbahçe - CANLI SKOR
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
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1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk oluyor.
Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapıyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao Figueiredo
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi-Samuel, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun