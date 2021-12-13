Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! UEFA Konferans Ligi kura çekimi sona erdi
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Sarı-Lacivertliler'e dişli bir ekip geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, grupta 3. oldu ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Zorlu bir grupta yer alan Fenerbahçe grubu 6 puanla tamamladı. Gruptaki 2 mağlubiyetini de Olympiakos'a karşı alan Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almadı.
Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİBİ
FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG
DİĞER KURA SONUÇLARI
MARSİLYA- KARABAĞ
RANDERS-RANDERS
MACCABİ TEL AVİV - PSV
PARTİZAN - SPARTA PRAG
BODO/GLİMT - CELTİC
MİDTJYLLAND - PAOK
TOTTENHAM/VİTESSE - RAPİD WİEN