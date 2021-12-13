Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! UEFA Konferans Ligi kura çekimi sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, grupta 3. oldu ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.Zorlu bir grupta yer alan Fenerbahçe grubu 6 puanla tamamladı. Gruptaki 2 mağlubiyetini de Olympiakos'a karşı alan Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları çekildi.UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almadı.Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek.İŞTE FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİBİFENERBAHÇE - SLAVİA PRAGDİĞER KURA SONUÇLARIMARSİLYA- KARABAĞRANDERS-RANDERSMACCABİ TEL AVİV - PSVPARTİZAN - SPARTA PRAGBODO/GLİMT - CELTİCMİDTJYLLAND - PAOKTOTTENHAM/VİTESSE - RAPİD WİEN