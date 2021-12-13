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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! UEFA Konferans Ligi kura çekimi sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Sarı-Lacivertliler'e dişli bir ekip geldi.

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! UEFA Konferans Ligi kura çekimi sona erdi
Ekleme: 13.12.2021 - 16:34 Güncelleme: 13.12.2021 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! UEFA Konferans Ligi kura çekimi sona erdi
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, grupta 3. oldu ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Zorlu bir grupta yer alan Fenerbahçe grubu 6 puanla tamamladı. Gruptaki 2 mağlubiyetini de Olympiakos'a karşı alan Fenerbahçe, 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları çekildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almadı.

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİBİ

FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG

DİĞER KURA SONUÇLARI

MARSİLYA- KARABAĞ

RANDERS-RANDERS

MACCABİ TEL AVİV - PSV

PARTİZAN - SPARTA PRAG

BODO/GLİMT - CELTİC

MİDTJYLLAND - PAOK

TOTTENHAM/VİTESSE - RAPİD WİEN
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