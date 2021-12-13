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Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş yönetimi, Önder Karaveli’yle yola devam etme kararı aldı..

Ekleme: 13.12.2021 - 19:57 Güncelleme: 13.12.2021 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu
Beşiktaş yönetimi, Önder Karaveli'yle yola devam etme kararı aldı..
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Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu

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