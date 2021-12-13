Beşiktaş'ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş'ten flaş açıklama

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta boşalan teknik adam koltuğuna kim oturacak? Bu sorunun yanıtı merak konusu olurken Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Güneş, bir de açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor.Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMAİstanbul'daki evine geldiğini belirten Güneş 'Beşiktaş ile ilgili bir açıklama yapmadım. Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok, olursa haberiniz olur.' dedi.BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLUYORBir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olacağı yönetim kurulu toplantısı başladı.Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktör bugün belli olacak.Siyah-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için Vodafone Park'ta toplandı.Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Okan Buruk isimlerinden birinin üzerinde mutabakata varması bekleniyor.