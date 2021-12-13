  • USD: 14,25 - 14,27
  • EURO: 16,07 - 16,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş'ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş'ten flaş açıklama

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta boşalan teknik adam koltuğuna kim oturacak? Bu sorunun yanıtı merak konusu olurken Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Güneş, bir de açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş'ten flaş açıklama
Ekleme: 13.12.2021 - 19:22 Güncelleme: 13.12.2021 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş'ten flaş açıklama
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

İstanbul'daki evine geldiğini belirten Güneş 'Beşiktaş ile ilgili bir açıklama yapmadım. Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok, olursa haberiniz olur.' dedi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLUYOR

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olacağı yönetim kurulu toplantısı başladı.

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktör bugün belli olacak.

Siyah-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için Vodafone Park'ta toplandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Okan Buruk isimlerinden birinin üzerinde mutabakata varması bekleniyor.
Elazığ'da deprem meydana geldi
Sivasspor, Galatasaray'ı mağlup etti!
İBB'nin terörist çalışan skandalı AK Parti'nin büyük tepkisini çekti: Soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz
Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 13 Aralık Pazartesi koronavirüs tablosu
Beşiktaş'ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş'ten flaş açıklama
Borsa İstanbul'dan tarihi bir rekor daha! 2.100 puanla kapanış yaptı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni sistemin detaylarını anlattı! 1 milyondan fazla öğretmeni ilgilendiriyor
İstanbul Havalimanı Şube Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca silahla vuruldu
İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüşüyor
Stokçuluğa karşı mücadele! Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
HDP kongresinde Öcalan ve PKK sloganları atıldı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'HDP'nin suçlanması kabul edilemez' dedi
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Kılıçdaroğlu’nu yalanladı: “Aile bizden iş talep etmedi”
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'dan şoke eden sözler! 'Bıçakla bacaklarını ayırdım...'
İBB polisin şehit olduğu olaylara karışan DHKP-C'liyi işe almıştı! Şehit babası isyan etti: Vicdansızlar...
İlave TV, Kendine muhabir, Sade vatandaş isimleriyle sokakta provakatörlük yapan 3 şüpheli ev hapsine çarptırıldı
CHP'nin örgütçüsü Özgen Nama Halk Ekmek üzerinden vatandaşı kışkırtma peşinde! İşte kirli oyunun perde arkası
Vatandaşın İETT çilesi bitmiyor! Arızalanan İETT'nin tamircisi: Rezillik
Hocavend'de Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
İstanbul'da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüşecek
Bakan Koca: 40 bin kadrosu ihdası yapıldı
Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu

Tofaş Doğan 'Türkiye’de nadir' dedi! İstediği fiyat şaşkına çevirdi

Tofaş Doğan 'Türkiye’de nadir' dedi! İstediği fiyat şaşkına çevirdi

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Japon bilim insanları geliştirdi: Yaşlanmak tarihe karışacak

Japon bilim insanları geliştirdi: Yaşlanmak tarihe karışacak