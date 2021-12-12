Kartal pes etmedi, 2 kez geriden geldi! Beşiktaş 5 maç sonra kazandı...

Bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazanan Beşiktaş 24 puana yükseldi. Kayserispor 19 puanda kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR25. dakikada Serdar Saatçı'nın uzun pasını Batshuayi ceza sahası içinde kafayla Larin'e indirdi, siyah-beyazlı oyuncunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.32. dakikada soldan ceza sahasına girerek rakibini çalımlayan Batsuhayi dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Lung topu kornere gönderdi.GOL! 38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0GOL! 45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.51' Rıdvan'ın ortasında Michy Batshuayi net pozisyondan yararlanamadı. Kayserispor penaltı kazandı ancak pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edildi.GOL! 71' Kayserispor, bir kez daha Thiam'ın golüyle 2-1 öne geçti.GOL! 84' Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin golüyle maçta yeniden dengeyi sağladı.GOL! 89' Beşiktaş, bir kez daha Batshuayi'nin attığı golle maçta skoru 3-2'ye getirdi ve geriden gelerek öne geçti.SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI!Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesinin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen siyah-beyazlı takım, gergin bir haftanın ardından Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, Borussia Dortmund' yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesi tezahüratlarla eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'a destek verdi.TAKIMIN BAŞINDA ÖNDER KARAVELİ YER ALDIYalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren siyah-beyazlı takım, altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yönetiminde sahada yer aldı. Karaveli'nin yanı sıra takımın eski oyuncularından Serdar Topraktepe de yardımcı antrenör olarak kulübede bulundu.ÖNDER KARAVELİ'DEN 7 DEĞİŞİKLİK!Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçına göre Yukatel Kayserispor karşısında 7 farklı isme görev verdi. Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ve hafta içinde de Borussia Dortmun karşısında görev alan Josef de Souza ile Welinton, sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında takımlarını yalnız bıraktı.Borussia Dortmund maçında sağ bekte oynayan Necip Uysal da kırmızı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında kadroda yer alamadı. Ligin 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Necip 2 maç cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında da görev alamadı.Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal ve Kenan Karaman, Yukatel Kayserispor maçında yedekler arasında bulundu. Karaveli bu 7 ismin yerine Yukatel Kayserispor maçında Domagoj Vida, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü. Borussia Dortmund maçında ilk 11'de oynayan Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Michy Batshuayi Yukatel Kayserispor maçında da aynı şansı buldu.PJANİC 2 MAÇ SONRA SAHADAYukatel Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic iki maç sonra bu şansı yakaladı. Kasımpaşa maçında yedek kalan Pjanic, sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund karşısında da forma giyememişti.BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK!Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçına 7 eksikle çıktı. Üç cezalı oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira da kadroda yer alamadı. Siyah-beyazlı ekipte daha önce de Fabrice NSakala kadro dışı bırakılmıştı.GÖKHAN TÖRE 6 MAÇ SONRA KADRODASakatlığı nedeniyle takımından uzun süre ayrı kalan Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı. Sporting Lizbon maçında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Gökhan Töre, ligde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ile Borussia Dortmund karşılaşmalarını kaçırmıştı. Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın maça yedek başladı.TRİBÜNLER DOLDU!Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ı Yukatel Kayserispor karşısında taraftarları yalnız bırakmadı. Son dönemde tribünleri boş bırakan siyah-beyazlılar, ligin 16. haftasındaki mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Kulüp yönetiminin Yukatel Kayserispor maçına özel tüm kategorilerde yüzde 50 indirim uygulamasıyla taraftarlar Vodafone Park tribünlerini doldurdu.Taraftarlar maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi. Taraftarlar özellikle genç oyuncuları Rıdvan Yılmaz ile Serdar Saatçı'ya özel ilgi gösterdi ve iki oyuncuyu beraber tribünlere davet etti. Oyuncuları tek tek tribüne çağıran siyah-beyazlılar ayrıca "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratı yaptı.