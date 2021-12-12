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Formula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu! Lewis Hamilton'ı Latifi yaktı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon Max Verstappen oldu. Abu Dabi'de nefes kesen yarışın startında Lewis Hamilton'a geçilen Hollandalı pilot, son 5 tur kala Latifi'nin kazası sonrası güvenlik aracının piste girmesiyle farkı azalttı ve Büyük Britanyalı pilotu geçmeyi başardı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu ulaştı. Hamilton ise 7 şampiyonlukta kalarak Michael Schumacher'i geçme şansını değerlendiremedi.

Formula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu! Lewis Hamilton'ı Latifi yaktı
Ekleme: 12.12.2021 - 17:41 Güncelleme: 12.12.2021 - 17:44 / Editör: Ozge Selin
Formula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu! Lewis Hamilton'ı Latifi yaktı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon Max Verstappen oldu. Abu Dabi'de nefes kesen yarışın startında Lewis Hamilton'a geçilen Hollandalı pilot, son 5 tur kala Latifi'nin kazası sonrası güvenlik aracının piste girmesiyle farkı azalttı ve Büyük Britanyalı pilotu geçmeyi başardı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu ulaştı. Hamilton ise 7 şampiyonlukta kalarak Michael Schumacher'i geçme şansını değerlendiremedi.

ABU DHABI'DEKİ YARIŞTA ANBEAN YAŞANANLAR
- Startın verilmesiyle müthiş bir start yapan Lewis Hamilton liderliği Verstappen'den almayı başardı. Daha sonra Verstappen atak yaptı ama Hamilton şikanı kesti.

FIA, Hamilton-Verstappen olayıyla ilgili inceleme yapılmayacağını duyurdu. Bunun üzerine Verstappen, FIA için 'İncelememe olmaması inanılmaz. Orada ne yapıyorlar?' ifadelerini kullandı.

- Önce Verstappen ardından Hamilton pite girdi. Pit sonrası Sergio Perez, Hamilton'ı arkasında tutarak Verstappen-Hamilton arasındaki farkın 7 saniyeden 1.5 saniyeye kadar düşmesini sağladı.

- Formula 1 kariyerindeki son yarışa çıkan Raikkonen frenlerinde yaşadığı sorun sonrası yarış dışı kaldı.

- Abu Dhabi'de 34 tur geride kaldı. Hamilton ikinci sıradaki Verstappen ile farkı 5 saniyenin üzerine çıkardı.

- Giovinazzi'nin yarış dışı kalması sonrası güvenlik aracı piste girdi. Mercedes cephesi Hamilton'ı pite çağırmazken, Red Bull Verstappen ve Perez'i pite çağırdı. Pit çıkışı sonrası Verstappen ile Hamilton farkı 16 saniyeye çıktı.

- Yarışın son 5 turunda Latifi'nin kaza yapması sonrası güvenlik aracı piste girdi ve Hamilton ile Verstappen arasındaki fark azaldı.
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