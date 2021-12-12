Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i belli oldu! Sergen Yalçın sonrası ilk maç...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'la karşılaşacak. Ligde bu sezon üst üste kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısına altyapı antrenörü Önder Karaveli ile çıkacak.Siyah-beyazlı takım için oldukça önem arz eden karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rdıvan, Atiba, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, BatshuayiKayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhanLigde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan Beşiktaş, 9. sırada bulunuyor.Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Yukatel Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.