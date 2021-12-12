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Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i belli oldu! Sergen Yalçın sonrası ilk maç...

Süper Lig 'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş ilk maçına Kayserispor karşısında çıkıyor. Siyah-beyazlı takımın ilk 11'i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i belli oldu! Sergen Yalçın sonrası ilk maç...
Ekleme: 12.12.2021 - 18:44 Güncelleme: 12.12.2021 - 18:47 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i belli oldu! Sergen Yalçın sonrası ilk maç...
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'la karşılaşacak. Ligde bu sezon üst üste kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısına altyapı antrenörü Önder Karaveli ile çıkacak.

Siyah-beyazlı takım için oldukça önem arz eden karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rdıvan, Atiba, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan

Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan Beşiktaş, 9. sırada bulunuyor.

Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Yukatel Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.
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